Участок улицы Парфенова в Тюмени перекроют для движения транспорта

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:00:31+03:00

На участке улицы Парфенова в Тюмени будет прекращено движение транспорта. Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

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По причине ремонта автодороги методом фрезерования будет прекращено движение транспорта с 23 июня по 30 июля по улице Парфенова.

– Речь идет об участке от пересечения с улицей Рижской до пересечения с улицей Республики, – уточнили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, в департаменте напомнили, что движение транспорта также прекращено на участке от улицы Рижской до улицы Энергетиков с 15 июня до 30 июля.

Особо отмечается, что для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – обращаются власти города к тюменцам.

Добавим, что предусмотрены схемы объезда по улицам Рижской, Севастопольской, Энергетиков, Пермякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU