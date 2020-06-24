Участок улицы Парфенова в Тюмени перекроют для движения транспорта
По причине ремонта автодороги методом фрезерования будет прекращено движение транспорта с 23 июня по 30 июля по улице Парфенова.
– Речь идет об участке от пересечения с улицей Рижской до пересечения с улицей Республики, – уточнили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Кроме того, в департаменте напомнили, что движение транспорта также прекращено на участке от улицы Рижской до улицы Энергетиков с 15 июня до 30 июля.
Особо отмечается, что для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен.
– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – обращаются власти города к тюменцам.
Добавим, что предусмотрены схемы объезда по улицам Рижской, Севастопольской, Энергетиков, Пермякова.
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ИСТОЧНИК KP.RU