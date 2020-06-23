23 Июнь 2020 2020-06-23T13:44:41+03:00

Участок улицы Народной в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени закроют для движения участок улицы Народной – от автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский до улицы Широтной. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать со 29 июня по 30 июля.

– Запрет связан с ремонтом автомобильной дороги по нечетной стороне улицы Народной. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Вишневой, Знаний и Возрождения.

ИСТОЧНИК KP.RU