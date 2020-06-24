24 Июнь 2020 2020-06-24T10:58:01+03:00

Как будут работать тюменские поликлиники в выходные дни? Фото: pixabay.com

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В выходные дни, 24 июня и 1 июля, все поликлиники Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Всех нуждающихся в медпомощи примет дежурный врач.

Кроме того, будет организована работа службы неотложной помощи.

– Врача на дом рекомендуется вызывать при ухудшении самочувствия. Выезды бригад неотложной медицинской помощи будут осуществляться с 8 утра до 24 часов. Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации, – пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Также напомним, что при возникновении экстренных, жизнеугрожающих состояний тюменцы в круглосуточном режиме могут обращаться в скорую помощь. Со стационарного телефона это можно сделать по номеру 03, для абонентов сотовых операторов – 103 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU