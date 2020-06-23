23 Июнь 2020 2020-06-23T08:23:17+03:00

В Тюмени развернут еще один госпиталь для больных коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени ввели в эксплуатацию моногоспиталь, развернутый на базе тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России. Сюда уже начали поступать первые пациенты с положительным диагнозом COVID-19.

– Поликлиника работает в прежнем режиме для прикреплённого населения. В связи с тем, что больница перестала дежурить по экстренному профилю, потоки пациентов перераспределены по другим учреждениям. В частности, в ближайшее время по терапевтическому профилю для экстренной помощи жителям Тюменского района, начнет дежурить Боровская больница, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там также отметили, это новое учреждение, которое было частично подготовлено для приёма пациентов с COVID-19 в средней степени тяжести, если вдруг будет такая необходимость. На сегодняшний день потребность в ней, как в дежурной больнице, выше.

Стоит отметить, что в Тюменской области задействовано семь учреждений, которые перепрофилированы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободность коечного фонда регион оценивается в 53%.

ИСТОЧНИК KP.RU