2020-06-23T08:23:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени развернут еще один госпиталь для больных коронавирусом

Потоки пациентов перераспределены по другим учреждениям
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени развернут еще один госпиталь для больных коронавирусом.В Тюмени развернут еще один госпиталь для больных коронавирусом.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени ввели в эксплуатацию моногоспиталь, развернутый на базе тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России. Сюда уже начали поступать первые пациенты с положительным диагнозом COVID-19.

– Поликлиника работает в прежнем режиме для прикреплённого населения. В связи с тем, что больница перестала дежурить по экстренному профилю, потоки пациентов перераспределены по другим учреждениям. В частности, в ближайшее время по терапевтическому профилю для экстренной помощи жителям Тюменского района, начнет дежурить Боровская больница, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там также отметили, это новое учреждение, которое было частично подготовлено для приёма пациентов с COVID-19 в средней степени тяжести, если вдруг будет такая необходимость. На сегодняшний день потребность в ней, как в дежурной больнице, выше.

Стоит отметить, что в Тюменской области задействовано семь учреждений, которые перепрофилированы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободность коечного фонда регион оценивается в 53%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины
В Тюмени развернут еще один госпиталь для больных коронавирусом
«Сам отстегнулся». В Тюмени таксиста оштрафовали из-за непристёгнутого ребенка
Участок улицы Смоленской в Тюмени закроют для движения
«Держалась за стены руками»: пожилую тюменку дома сразил инсульт
Тоболяк потратил на азартные игры похищенные у любимой деньги
Погода на 23 июня в Тюмени: прольется дождь
В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочная
Александр Моор продлил выплаты пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания
Тюменских дачников предупредили о заморозках на почве
«Никто, ехал никуда, дул шарики насосом»: в Тюмени задержали пьяного водителя
Тюменцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
Тюменским автобусам 24 июня изменят график
Александр Моор провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка
Тоболяк получил бутылкой по голове за оскорбление собутыльников
Тюменца оштрафовали за выезд на встречку и неприличный жест другим водителям
Александр Моор почтил память павших героев в Великой Отечественной войне
Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения
В Тюменской области разработали 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства
Тюменцев просят не мусорить на природе
Дожди каждый день: какая погода ждет тюменцев на этой неделе