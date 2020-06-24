Виновник аварии на улице Мельникайте в Тюмени выплатит пострадавшей моральную компенсацию

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:45:40+03:00

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Тюменский областной суд увеличил до 150 тысяч рублей сумму выплаты морального вреда автомобилистке, пострадавшей в аварии. Известно, что авария произошла 10 июля прошлого года на улице Мельникайте в Тюмени:

- Водитель «Volkswagen Passat» при перестроении не уступил дорогу автоледи на «Mercedes-Benz», которая двигалась в попутном направлении. В итог «Mercedes» врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Автомобилистке был причинен средней тяжести вред здоровью, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Водитель «Volkswagen» был признан виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью» и лишен водительских прав на два года. Пострадавшая в декабре 2019 года обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда.

Отметим, что в итоге Тюменский областной суд изменил решение районного суда и увеличил сумму морального вреда до 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU