2020-06-23T08:12:17+03:00
Общество

«Сам отстегнулся». В Тюмени таксиста оштрафовали из-за непристёгнутого ребенка

Мужчина вправе обжаловать штраф в течение десяти дней
Вадим Бегун
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В Тюмени таксиста оштрафовали из-за непристёгнутого ребенка. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени таксиста оштрафовали из-за непристёгнутого ребенка. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюмени привлекли к ответственности таксиста, который перевозил ребенка без удерживающего устройства. Автоинспекторы взялись за дело после того, как увидели фото с нарушением в социальных сетях.

Задержанный водитель такси от факта нарушения не отказывался, однако настаивал, что перевозил своего ребенка. В объяснении он написал, что мальчику стало плохо, и некоторое время тот ехал не пристегнутым, пока родитель не оказал ему помощь. Работник фирмы также добавил, что ребенок сам отстегнулся на светофоре, а он потом снова его пристегнул.

– На мужчину составили административный материал. Штраф за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей, но он вправе обжаловать его в течение 10 дней, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметил, что в этом году сотрудники ГИБДД выявили более трех тысяч фактов нарушения правил перевозки детей в автомобилях. С начала года произошло 73 ДТП с участием детей пассажиров, три ребенка погибли, 73 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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