23 Июнь 2020 2020-06-23T12:20:05+03:00

На уход за дорогами Восточных микрорайонов Тюмени выделят более 300 миллионов рублей. Фото - 2Гис.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени ищут подрядчика на ремонт автомобильных дорог на территории Восточного административного округа города. На это местные власти готовы выделить более 300 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель электронного аукциона должен будет содержать в нормативном состоянии автодороги общего пользования, элементы благоустройства, а также ливневую систему водоотведения.

В 2020 году на эти работы выделят 94,9 миллиона рублей, а в следующем – 208,1 миллиона. Заказчиком выступает служба по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на обслуживание городских дорог в 2020–2021 годах потратят 997 миллионов рублей. Подрядчик обязан устранять деформации и повреждения дорожного покрытия, подметать дороги и тротуары, наносить разметку, а также очищать проезжую часть от мусора и грязи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Содержание дорог в Тюмени обойдется бюджету в миллиард рублей

Заявки на аукцион принимаются до 22 мая (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU