2020-05-15T10:37:42+03:00
Общество

Содержание дорог в Тюмени обойдется бюджету в миллиард рублей

Заявки на аукцион принимаются до 22 мая
Вадим Бегун
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Содержание дорог в Тюмени обойдется бюджету в миллиард рублей.Содержание дорог в Тюмени обойдется бюджету в миллиард рублей.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ищут подрядчика, который будет содержать и ремонтировать городские дороги. На эти цели из бюджета областного центра выделят более 997 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победителю аукциона придется ухаживать за городскими дорогами в 2020 и 2021 годах. Подрядчик обязан устранять деформации и повреждения дорожного покрытия, подметать дороги и тротуары, наносить разметку, а также очищать проезжую часть от мусора и грязи.

Зимой ему предстоит обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег и наледь, вывозить снег. На эти цели в 2020 году выделят 495,5 миллиона рублей, в 2021 году – 501,7 млн.

Также стало известно, что заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Заявки на аукцион принимаются до следующей пятницы, 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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