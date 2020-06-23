23 Июнь 2020 2020-06-23T11:45:11+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июня 2020 года увеличилось на 46 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 23 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 46 и составило 2667 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 46 человек выздоровели (за весь период – 1544), девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), один ребенок (из общего числа заболевших), 126 человек в обсерваторе (из них 12 детей), 1075 остаются под медицинским наблюдением, 3 606 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровели 12 013 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровели 356 429 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре ввели в эксплуатацию моногоспиталь, развернутый на базе тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России. Сюда уже начали поступать первые пациенты с положительным диагнозом COVID-19. Поликлиника работает в прежнем режиме для прикреплённого населения. В связи с тем, что больница перестала дежурить по экстренному профилю, потоки пациентов перераспределены по другим учреждениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU