Тюменским автобусам 24 июня изменят график

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:35:22+03:00

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В Тюмени городской пассажирский транспорт 24 июня будет работать по графикам выходных дней. Это сделано в целях обеспечения транспортного обслуживания населения.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области решили отменить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их перенесут более чем на месяц. По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк» запланировано в областном центре, предположительно, на 26 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU