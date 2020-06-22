22 Июнь 2020 2020-06-22T13:42:04+03:00

Тюменца оштрафовали за выезд на встречку и неприличный жест другим водителям. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Тюмени привлекли к административной ответственности 43-летнего водителя автомобиля «Ниссан-Мурано». Мужчина не только выехал на встречную полосу через две сплошных линии разметки, но и показал другим участникам движения неприличный жест.

– На нарушителя составлены административные материалы за выезд на встречную полосу – штраф пять тысяч рублей, а также за остановку далее первого ряда от края проезжей части – штраф полторы тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вынесли приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина пьяным сел за руль и грубо нарушил правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU