Тюменца оштрафовали за выезд на встречку и неприличный жест другим водителям
В Тюмени привлекли к административной ответственности 43-летнего водителя автомобиля «Ниссан-Мурано». Мужчина не только выехал на встречную полосу через две сплошных линии разметки, но и показал другим участникам движения неприличный жест.
– На нарушителя составлены административные материалы за выезд на встречную полосу – штраф пять тысяч рублей, а также за остановку далее первого ряда от края проезжей части – штраф полторы тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вынесли приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина пьяным сел за руль и грубо нарушил правила дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU