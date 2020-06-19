2020-06-19T11:57:00+03:00
Общество

В Тюмени пьяный водитель ехал по встречке

За такой поступок мужчину отправили в колонию
Вадим Бегун
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В Тюмени пьяный водитель ехал по встречке.В Тюмени пьяный водитель ехал по встречке.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина пьяным сел за руль и грубо нарушил правила дорожного движения.

Около двух часов ночи 11 ноября 2019 года автопатруль ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Platz, который двигался по встречной полосе. Инспекторы решили остановить машину. В ходе освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения.

– В 2016 году молодого человека два раза судили за пьяное вождение, а в 2019-м – за кражу. Тогда ему назначали условную меру наказания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В этот раз суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 2 года 11 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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