В Тюмени пьяный водитель ехал по встречке
В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчина пьяным сел за руль и грубо нарушил правила дорожного движения.
Около двух часов ночи 11 ноября 2019 года автопатруль ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Platz, который двигался по встречной полосе. Инспекторы решили остановить машину. В ходе освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения.
– В 2016 году молодого человека два раза судили за пьяное вождение, а в 2019-м – за кражу. Тогда ему назначали условную меру наказания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В этот раз суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 2 года 11 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU