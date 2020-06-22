2020-06-22T11:02:01+03:00
Недвижимость

На ремонт участка тюменской трассы потратят более 3,5 миллиарда рублей

Обновление завершат в декабре 2024 года
Вадим Бегун
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На ремонт участка тюменской трассы потратят более 3,5 миллиардов рублей.На ремонт участка тюменской трассы потратят более 3,5 миллиардов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области ищут подрядчика, который капитально отремонтирует участок автомобильной дороги Р-402 ТюменьЯлуторовскИшимОмск. На эти цели федеральный бюджет выделит три миллиарда 586,7 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что обновление коснется участка с 28-го по 39-й километр (р. п. Винзили – п. Богандинский). Победителю лота нужно будет расширить 10,6 километра трассы до четырех полос. Кроме того, требуется провести ремонт двух мостов.

Ремонт дороги должен быть завершен в декабре 2024 года. Аукцион объявил «Уралуправтодор».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Тюменской области отремонтируют 38 километров автомобильной дороги Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск). В настоящее время «Уралуправтодор», который объявил аукцион, ищет подрядчика на эти работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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