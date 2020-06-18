18 Июнь 2020 2020-06-18T10:20:34+03:00

Более четырех миллиардов рублей потратят на ремонт участка тюменской трассы. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области отремонтируют 38 километров автомобильной дороги Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск). В настоящее время «Уралуправтодор», который объявил аукцион, ищет подрядчика на эти работы.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что обновление участка трассы пройдет в два этапа. На первом победитель лота отремонтирует 21 километр дороги, на втором этапе – более 14 километров. Помимо этого, подрядчику предстоит установить акустические экраны.

На эти цели из федерального бюджета выделят более четырех миллиардов рублей. Ремонт дороги следует завершить в ноябре 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Цена контракта составит 3,4 миллиарда рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU