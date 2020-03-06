2020-03-06T11:01:25+03:00
Недвижимость

На реконструкцию тюменской трассы потратят более трех миллиардов рублей

Стал известен подрядчик, который выполнит работу
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области за 3 миллиарда рублей отремонтируют участок дороги.В Тюменской области за 3 миллиарда рублей отремонтируют участок дороги.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 ТюменьЯлуторовскИшимОмск.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что ТОДЭП займется реконструкцией четырнадцати километров этой автодороги (с 89-го по 103-й километр). Однако сначала организации надо будет провести капитальный ремонт на участке с 89-го по 95-й километр. Все работы должны быть выполнены до декабря 2023 года.

Также стало известно, что цена контракта составит 3,4 миллиарда рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Стоит отметить, что на аукцион была подана только одна заявка – от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе. Это не единственный аукцион, который выиграла организация в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТОДЭП выиграло крупный контракт на ремонт дорог в Тюменской области

На аукцион была подана всего одна заявка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут получить деньги на реализацию идей по благоустройству
Тюменская пенсионерка перевела миллион рублей мошеннику с биржи
Не понравился маневр: тюменец изуродовал гаечным ключом авто своего «обидчика»
Тюменский Россельхознадзор отчитался о состоянии верблюда Кеши
Нуждающиеся в жилье по договорам соцнайма тюменцы могут следить за очередью онлайн
В Тюмени ограничили въезд на территорию ОКБ № 2
В коттеджном поселке под Тюменью сгорели три дома
Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп
На реконструкцию тюменской трассы потратят более трех миллиардов рублей
В Тюмени возведут пешеходный мост через реку Туру
Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов
Николай Брыкин считает внесение поправок в Конституцию своевременным
В Тюмени осужден очередной содержатель наркопритона на улице Бабарынка
Тонну репчатого лука вернули в Казахстан тюменские таможенники
Вышедший из тюрьмы друг сына украл у тюменки украшения на 100 тысяч рублей
В Тюменской области мужчина угнал автомобиль спящего друга
Погода на 6 марта в Тюмени: становится еще холодней
В тюменской Зареке укрепляют берега Туры и возводят основание дамбы
Рядом с прудом Школьным в Тюмени построят храм
Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2019 году
Детский сад на тюменской Войновке строят с опережением сроков