На реконструкцию тюменской трассы потратят более трех миллиардов рублей

6 Март 2020 2020-03-06T11:01:25+03:00

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Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что ТОДЭП займется реконструкцией четырнадцати километров этой автодороги (с 89-го по 103-й километр). Однако сначала организации надо будет провести капитальный ремонт на участке с 89-го по 95-й километр. Все работы должны быть выполнены до декабря 2023 года.

Также стало известно, что цена контракта составит 3,4 миллиарда рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Стоит отметить, что на аукцион была подана только одна заявка – от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе. Это не единственный аукцион, который выиграла организация в 2019 году.

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На аукцион была подана всего одна заявка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU