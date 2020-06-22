2020-06-22T09:41:55+03:00
Происшествия

В Тюмени возбудили уголовное дело: после пожара на Пермякова найден труп

Следователи выясняют причину возгорания
Вадим Бегун
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В Тюмени возбудили уголовное дело: после пожара на Пермякова найден труп. Фото - СК по Тюменской области.В Тюмени возбудили уголовное дело: после пожара на Пермякова найден труп. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени по факту обнаружения тела 60-летнего мужчины с термическими ожогами возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

– По версии следствия, накануне, 21 июня, днем в квартире жилого дома на улице Пермякова после тушения пожара обнаружено тело мужчины. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы о причине пожара и смерти погибшего, также устанавливаются другие обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за минувшую неделю произошел 51 пожар. Всего было спасено 20 человек, травмы получил один. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 33 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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