22 Июнь 2020 2020-06-22T08:53:11+03:00

В Тюменской области за минувшую неделю произошел 51 пожар. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюменской области за минувшую неделю произошел 51 пожар. Всего было спасено 20 человек, травмы получил один.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 33 раза. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 41 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожаров, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали никогда не давать играть детям со спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и требования пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU