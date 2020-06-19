На Тюмень надвигается сильный ветер
В Тюмени завтра, 20 июня, будет дуть сильный ветер. Местный гидрометцентр уведомляет горожан о неблагоприятных природных явлениях.
Завтра ночью в областном центре преимущественно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду, температура воздуха опустится до плюс 4 – 6 градусов.
Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер, который поменяет свое направление на юго-западное, подует со скоростью 8 – 13 метров в секунду с порывами до 15 – 18 метров в секунду. Температура наружного воздуха составит плюс 19 – 21 градус.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 20 июня местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может понизиться до минус пяти градусов. На всей территории региона возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях.
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ИСТОЧНИК KP.RU