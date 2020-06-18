2020-06-18T12:30:35+03:00
Общество

В Тюмени снова прогнозируют заморозки

Температура воздуха опустится до -5 градусов
Вадим Бегун
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В Тюмени снова прогнозируют заморозки. Фото - pixabay.com.В Тюмени снова прогнозируют заморозки. Фото - pixabay.com.
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На юге Тюменской области прогнозируются опасные погодные явления. Так, ночью 19 и 20 июня местами ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится до минус пяти градусов.

– На всей территории региона возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях. Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели рекомендуют для защиты растений от заморозков укрыть их полимерной пленкой, спанбондом или соломой. При возможности можно применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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