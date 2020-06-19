Пенсионерка, которую сбил автобус в Тюмени, скончалась
Накануне, 18 июня, пожилая тюменка попала под колеса автобуса, следовавшего маршрутом № 25. К сожалению, врачам не удалось сохранить жизнь 92-летней женщине.
Вызов по этому поводу местным медикам поступил вчера в 11.01, бригада скорой помощи прибыла на место в течение семи минут. Женщину преклонного возраста госпитализировали в нейрореанимацию с тяжелыми травмами.
Пострадавшей оказали все необходимую медицинскую помощь по поводу открытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг и многочисленных переломов. Однако травмы оказались не совместимы с жизнью.
Напомним, что пассажиры общественного транспорта в дорожно-транспортном происшествии не пострадали. Сам водитель автобуса рассказал, что не ожидал внезапного появления человека на дороге: женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и вышла на проезжую часть из-за стоявшей на остановочном пункте маршрутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU