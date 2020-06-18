2020-06-18T11:43:51+03:00
Происшествия

У тюменского ЦУМа автобус сбил пенсионерку

Женщина неожиданно вышла из-за стоявшей на остановке маршрутки
Вадим Бегун
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У тюменского ЦУМа автобус сбил пенсионерку. Фото - Влад Капустин.У тюменского ЦУМа автобус сбил пенсионерку. Фото - Влад Капустин.
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На улице Ленина пожилая тюменка попала под колеса автобуса, следующего 25-м маршрутом. Скорую помощь вызвали очевидцы произошедшего. Они же выложили фотографии с места происшествия в социальные сети.

– Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она вышла на проезжую часть из-за стоявшей на остановочном пункте маршрутки, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водитель автобуса, как оказалось, не ожидал внезапного появления пенсионерки на дороге. К счастью, местная жительница осталась жива, однако сильно ударилась головой. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Володарского 17 июня произошло ДТП. В районе обеда четырехлетний мальчик, выбежав на дорогу, попал под колеса проезжавшего «Опеля».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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