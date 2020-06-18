В Тюмени 4-летний мальчик попал под колеса машины

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Володарского в Тюмени накануне, 17 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе обеда четырехлетний мальчик, выбежав, на дорогу, попал под колеса проезжавшего «Опеля».

– Мама оставила на работе трех детей – мальчика и двух девочек, попросив их никуда не уходить. Однако ребята ее не послушали. Мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, у пострадавшего зафиксированы ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU