2020-06-18T10:46:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года увеличилось на 51 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 18 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 51 и составило 2433 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровел 9 621 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дату перехода к третьему этапу снятия ограничений определит правительство региона. Это решение будет согласовано с главным санитарным врачом.

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По словам губернатора, ближайшие дни будут определяющими (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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