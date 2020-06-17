В Тюмени владелец десяти машин накопил 76 штрафов

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:36:07+03:00

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В Тюмени сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами задержали владельца десяти машин, который «забыл» оплатить несколько десятков штрафов за нарушения правил дорожного движения. Ему пришлось распрощаться с одним из автомобилей: его доставили на спецстоянку.

– Автоинспекторы полка ДПС остановили «Ниссан-Альмера». Владелец этого автомобиля и еще девяти машин не оплатил 76 штрафов на сумму более 103 тысяч рублей. В настоящее время авто арестовано судебными приставами и помещено на специальную стоянку, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что за мужчиной числятся выезды за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также превышение скоростного режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 60-летняя пенсионерка накопила 208 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму более 186 тысяч рублей. Ее «Мерседес» автоинспекторы остановили на объездной дороге в районе аэропорта Рощино.

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ИСТОЧНИК KP.RU