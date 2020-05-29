В Тюмени пенсионерка на «Мерседесе» накопила более двухсот штрафов

29 Май 2020 2020-05-29T13:32:21+03:00

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В Тюмени 60-летняя пенсионерка накопила 208 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму более 186 тысяч рублей. Ее «Мерседес» автоинспекторы остановили на объездной дороге в районе аэропорта Рощино.

– Эти нарушения были совершены в течение последних 12 месяцев и зафиксированы камерами фотовидеофиксации по всей стране. 201 раз женщина превысила скоростной режим, один раз проехала на красный запрещающий сигнал светофора, два раза выехала за стоп-линию и четыре раза двигалась по полосе для маршрутного транспорта, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации инспекторов, горожанка не раскрыла информацию о том, кто нарушал правила на этом автомобиле и почему не оплачены штрафы. Однако после вмешательства службы судебных приставов долг был погашен в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU