2020-06-17T15:34:45+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина зарубил топором молодую супругу

По факту убийства возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области мужчина зарубил топором молодую супругу. Фото - pixabay.com.В Тюменской области мужчина зарубил топором молодую супругу. Фото - pixabay.com.
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В Омутинском районе накануне, 16 июня, произошло жестокое преступление. В селе Южно-Плетнево молодая девушка стала жертвой своего супруга.

– По факту обнаружения тела 29-летней девушки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На ее голове и шее – рубленые раны, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент назначено проведение ряда судебных экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 44-летняя неработающая и ранее судимая за убийство мужа женщина зарубила топором 19-летнюю дочь. В одном из частных домов на улице Пролетарской пьяная горожанка нанесла родственнице множественные удары топором в область жизненно важных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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