Ранее убившая мужа тюменка зарубила топором собственную дочь

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-17T13:53:39+03:00

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В Тюмени 44-летняя неработающая и ранее судимая за убийство мужа женщина зарубила топором 19-летнюю дочь. Информация о совершении преступления поступила в органы полиции два дня назад.

– 17 сентября этого года в одном из частных домов на улице Пролетарской пьяная женщина нанесла своей дочери множественные удары топором в область жизненно-важных органов. В результате этого девушка скончалась на месте происшествия через непродолжительное время, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что после совершения убийства, чтобы скрыть следы преступления, с помощью сожителя подозреваемая закопала тело на прилегающей к дому территории.

В настоящее время следователи собирают доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе в отношении сожителя подозреваемой по факту укрывательства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU