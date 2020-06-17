На улице Мельникайте в Тюмени временно закроют автомобильный мост

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:40:11+03:00

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На улице Мельникайте в Тюмени закроют автомобильный мост. Сильно переживать по этому поводу не стоит: ограничение введут всего на одну ночь – с 22.00 19 июня до 5.00 20 июня. Перекрытие связано с проведением работ по строительству дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы.

– Необходимость закрытия продиктована тем, чтобы ни на кого ничего не упало. Со стороны центра закроем мост, чтобы на него не заезжали и уходили на Таймырскую. У Гнаровской, со стороны микрорайонов, тоже перекроем, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что реконструкцию транспортной развязки планируют завершить до конца 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что этот объект могут сдать в этом году: работы проводятся с опережением графика. Подрядчик – «Мостоотряд-36» – уже вышел на строительство подходов к путепроводу, со стороны улицы Пермякова ведутся работы по сооружению подпорных стен. Также выполнены работы по выборке грунта и устройству оснований.

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Строительство идет с опережением графика (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU