2020-04-30T12:50:23+03:00
Недвижимость

Развязку на улице 30 лет Победы в Тюмени могут сдать уже в этом году

Строительство идет с опережением графика
Вадим Бегун
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Развязку на улице 30 лет Победы в Тюмени могут сдать уже в этом году. Фото - ГУ строительства ТО.Развязку на улице 30 лет Победы в Тюмени могут сдать уже в этом году. Фото - ГУ строительства ТО.
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В Тюмени продолжается строительство транспортной развязки на пересечении ж/д МоскваВладивосток с улицей Мельникайте и 30 лет Победы. Объект могут сдать в этом году: работы проводятся с опережением графика.

Как стало известно, подрядчик «Мостоотряд-36» уже вышел на строительство подходов к путепроводу, со стороны улицы Пермякова ведутся работы по сооружению подпорных стен. Также выполнены работы по выборке грунта и устройству оснований.

Фото - ГУ строительства ТО.

Фото - ГУ строительства ТО.

– Со стороны улицы Мориса Тореза завершены работы по строительству ливневого коллектора, сейчас ведутся работы по его засыпке. Сегодня рабочие приступят к устройству фундамента подпорных стен, – рассказал директор компании Андрей Лазарев.

На самом путепроводе идут работы по омоноличиванию балок и устройству проезжей части. До 15 мая планируется завершить работы по проезжей части путепровода. Кроме того, рабочие строят разворотную петлю через Транссиб. Таким образом, тюменцы смогут проезжать по улице 30 лет Победы и левым поворотом выворачивать на улицу Мельникайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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