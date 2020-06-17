2020-06-17T12:22:46+03:00
Общество

Раиса Пелымская прокомментировала слова Навального об участниках ролика о Конституции

По словам женщины, блогера уже никто всерьез не воспринимает
Вадим Бегун
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Председатель Тюменской областной общественной организации «Комитет солдатских матерей» Раиса Пелымская прокомментировала слова блогера Алексея Навального об участниках ролика о Конституции. Ранее тот грубо отозвался о героях видео.

Напомним, что в ролике в поддержку поправок к Конституции выступили не только известные артисты, спортсмены и телеведущие, но и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Его в числе других участников видеоблогер назвал предателем и холуем. Раиса Филипповна заявила, что ничего хорошего о Навальном она также не может сказать.

– Его, наверное, уже всерьез никто не воспринимает. У нас осталось считанное количество ветеранов, их надо беречь. Как вообще можно так говорить о ветеране, который нам жизнь подарил? – возмущена женщина.

Напомним, что Следственный комитет России собирается наказать Алексея Навального за оскорбления ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. За скандальный твит на блогера завели уголовное дело из-за клеветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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