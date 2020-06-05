2020-06-05T07:22:22+03:00
Общество

Погода на 5 июня в Тюмени: потепление до +19

Горожан ожидает пасмурное утро, но ясный день
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается потепление до +19.В Тюмени ожидается потепление до +19.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 5 июня, пасмурной погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, днем – плюс 18 – 19. Вечером столбики термометров покажут 12 – 18 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. На Леонтия заканчивают посадку огурцов. Наши предки заметили: «Много оводов в этот день – к большому урожаю огурцов». Если утром трава пахнет сильнее обычного – к дождю.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, по данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 3 по 6 июня на юге региона местами ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от нуля градусов до минус пяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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