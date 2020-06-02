2 Июнь 2020 2020-06-02T11:47:08+03:00

В Тюмень придут заморозки до минус пяти. Фото - pixabay.com.

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По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 3 по 6 июня на юге региона местами ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от нуля градусов до минус пяти.

– Сотрудники профильных структур проинформировали ЕДДС муниципальных районов об ожидаемом метеорологическом явлении. Организовано проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах региона, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо покрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом.

– Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно в частном жилом секторе и при обращении с электроприборами, – отметили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU