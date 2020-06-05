Молодой тюменец после претензий грозился убить сожительницу
В полицию Упоровского района обратилась 30-летняя жительница села Коркино. Женщина сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.
– Конфликт между гражданами произошел на фоне взаимных претензий. В ходе ссоры безработный, ранее судимый 25-летний мужчина начал угрожать женщине убийством. Потерпевшая восприняла угрозы всерьез и обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что наряд патрульно-постовой службы задержал фигуранта и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть полиции Ялуторовского района поступило сообщение от врача о том, что за помощью после драки к ним обратился мужчина. На место происшествия прибыл участковый.
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