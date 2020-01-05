Ялуторовские полицейские за угрозу убийством задержали рецидивиста

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:41:25+03:00

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В дежурную часть полиции Ялуторовского района поступило сообщение от врача о том, что за помощью после драки к ним обратился мужчина. На место происшествия прибыл участковый.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, инцидент произошел между жителями села Хохлово Ялуторовского района. 31-летний мужчина пришел к своему знакомому, чтобы попросить в долг алкоголь.

В просьбе ялуторовчанину отказали и попросили удалиться. Раздосадованный гость вышел на улицу, где приметил возле дома деревянную доску. Взяв ее в руки, мужчина вернулся и стал угрожать убийством. Произошла ссора, не обошлось и без рукоприкладства, в ход пошла деревянная доска, которой подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры. В результате конфликта потерпевшему вызвали скорую помощь, а подозреваемого доставили в полицию.

В отношении агрессивного гостя возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Добавим, что задержанный ранее был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU