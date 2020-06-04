4 Июнь 2020 2020-06-04T11:27:08+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 июня 2020 года увеличилось сразу на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 4 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 49 и составило 1798 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период – 983), девять детей (из общего числа заболевших), пять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 300 человек в обсерваторах (из них 13 детей), 2 225 остаются под медицинским наблюдением, 3 593 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались девять пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 666 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области всем прибывающим через аэропорт Рощино, в том числе и вахтовикам, разрешили пересидеть двухнедельный карантин дома. Однако есть условие: если самочувствие ухудшится, необходимо сразу же вызвать врача по месту изоляции.

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Однако в случае ухудшения состояния необходимо сразу же вызвать врача (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU