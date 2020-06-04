Тюменским вахтовикам разрешили пересидеть карантин дома

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области всем прибывающим через аэропорт Рощино, в том числе и вахтовикам, разрешили пересидеть двухнедельный карантин дома. Однако есть условие: если самочувствие ухудшится, необходимо сразу же вызвать врача по месту изоляции.

«В случае, когда у прибывших отсутствуют условия для самоизоляции или жилье в Тюменской области, их обязаны поместить в обсерватор. За гражданами, которые прилетели из областей с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, будет осуществляться динамический медицинский мониторинг», – гласит постановление, принятое региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре было выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый очаг. Вахтовики, прибывшие с Ямала в Тюмень, заражены коронавирусом

Ситуация находится на особом контроле местного управления Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU