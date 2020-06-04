В Тюмени автолюбитель лишился «Инфинити» из-за 85 штрафов и миллионных долгов

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:39:24+03:00

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В Тюмени автовладелец поплатился за то, что не спешил оплачивать свои многомиллионные долги. У мужчины арестовали дорогую иномарку.

– Автоинспекторы остановили автомобиль «Инфинити», владелец которого не оплатил 85 штрафов на сумму более 56 тысяч рублей. Он 74 раза нарушил скоростной режим, один раз – правила перевозки детей, в девяти случаях выехал за стоп-линию, один раз проехал на красный.

– За рулем иномарки находился брат должника. Прибывшие на место судебные приставы арестовали автомобиль. Оказалось, что его владелец имеет другие долги в несколько десятков миллионов рублей, – сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что машины особо злостных должников занесены в базу камер фотовидеофиксации. Сейчас в регионе 26 автовладельцев имеют задолженность по штрафам более чем на два миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU