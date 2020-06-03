2020-06-03T15:51:55+03:00
Общество

В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения Бессмертного полка

Шествие состоится 26 июля
Вадим Бегун
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В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения Бессмертного полка. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения Бессмертного полка. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения Бессмертного полка. Это значимое для всех россиян событие состоится 26 июля.

– Регистрация уже открыта. Все, что необходимо сделать – перейти по этой ссылке. После регистрации с вами обязательно свяжутся! Подробная информация по телефону: 8 (3452) 51-50-20 или по электронной почте: volonter.72@yandex.ru, – сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В ведомстве также пояснили, что кандидат должен быть старше 16 лет и не иметь противопоказаний по здоровью.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в этом году тюменцы выйдут на акцию «Бессмертный полк» позже, чем обычно. Дело в том, что в России перенесена дата акции. Президент страны Владимир Путин обратился к тем, кто каждый год выходил на это мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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