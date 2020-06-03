3 Июнь 2020 2020-06-03T15:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения Бессмертного полка. Это значимое для всех россиян событие состоится 26 июля.

– Регистрация уже открыта. Все, что необходимо сделать – перейти по этой ссылке. После регистрации с вами обязательно свяжутся! Подробная информация по телефону: 8 (3452) 51-50-20 или по электронной почте: volonter.72@yandex.ru, – сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В ведомстве также пояснили, что кандидат должен быть старше 16 лет и не иметь противопоказаний по здоровью.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в этом году тюменцы выйдут на акцию «Бессмертный полк» позже, чем обычно. Дело в том, что в России перенесена дата акции. Президент страны Владимир Путин обратился к тем, кто каждый год выходил на это мероприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят

Мероприятие пройдет позже, чем обычно, но так же торжественно и тепло (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU