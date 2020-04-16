2020-04-16T20:24:30+03:00
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Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят

Мероприятие пройдет позже, чем обычно, но так же торжественно и тепло
Вадим Бегун
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Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В этом году тюменцы выйдут на акцию «Бессмертный полк» позже, чем обычно. Дело в том, что в России перенесена дата акции. Президент страны Владимир Путин обратился к тем, кто каждый год выходил на это мероприятие.

– Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая – День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа, – отметил глава государства.

Владимир Путин не стал говорить, когда пройдут празднования, но заявил, что состоятся они непременно, когда угроза отступит.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени, как, собственно, и во всей России, в этом году перенесена дата парада Победы, который уже много лет проходит 9 мая. Однако в 2020 году свои корректировки вносит пандемия коронавируса, из-за которой жители страны вынуждены находиться на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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