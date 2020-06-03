У тюменской больницы построят вертолетную площадку

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:34:40+03:00

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В Тюмени на территории областной клинической больницы № 2 появится вертолетная площадка. Распоряжение о выделении средств губернатор региона подписал еще в 2019 году. На сегодняшний день уже ведутся проектные работы.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что вертолетная площадка предназначена для вертолетов малой авиации. Уровень шума у них позволяет совершать посадку в черте города.

– В многопрофильной больнице оказывается экстренная помощь по различным профилям и один из основных – специализированная травматологическая помощь, которая оказывается при травмах любой локализации и в любом возрасте. Возможность оперативно попасть к специалистам ОКБ № 2 благодаря использованию санавиации станет возможностью спасти множество жизней, – резюмировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за первые четыре месяца 2020 года вертолет санавиации совершил 54 вылета и доставил 79 пациентов, которым помощь можно было оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. Это пациенты с тяжелыми травмами, предынфарктными состояниями и инсультами, беременные женщины и дети с экстренными состояниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU