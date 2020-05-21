21 Май 2020 2020-05-21T11:18:35+03:00

Почти 80 тюменцев эвакуированы при помощи санавиации с начала года. Фото - Дмитрий Уженцев.

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В Тюменской области за первые четыре месяца 2020 года вертолет санавиации совершил 54 вылета и доставил 79 пациентов, которым помощь можно было оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. Это пациенты с тяжелыми травмами, предынфарктными состояниями и инсультами, беременные и дети с экстренными состояниями.

– Воздушный транспорт имеет ряд преимуществ – сокращение времени доставки пациентов и возможность транспортировки пациентов, имеющих противопоказания к транспортировке автомобилем. Авиамедицинская эвакуация осуществляется с использованием оборудования, поддерживающего жизненно важные функции: искусственная вентиляция легких, система мониторирования и дефибрилляции, инфузионные насосы и другие, – рассказывает директор Центра медицины катастроф Евгений Михайлович Наумов.

Центр медицины катастроф в городе Тюмени работает на базе областной клинической больницы № 1, подобные есть в Ишиме и Тобольске. В центре имеется специализированный санитарный транспорт (в том числе вертолет Ми-8), который доставляет в больницы врачей-консультантов, а врачебные бригады – в зону чрезвычайной ситуации, эвакуации больных и пострадавших. Медбригады обеспечены современной аппаратурой для поддержания жизнедеятельности пациентов.

– Часто осуществляются вылеты в труднодоступные места – это Тобольский, Вагайский и Уватский районы. В последнем плотность населения небольшая, но организована нефтедобыча и много людей работает на производственных площадках. Также специалисты вылетают к коренному населению. В деревнях Тобольского района, которые отрезаны от автомобильных дорог, в большинстве случаев есть фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшер оценивает состояние пациента, обращается в диспетчерскую службу, после чего по медицинским показаниям осуществляется вылет вертолета, – рассказала Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ № 1.

Стоит отметить, что в 2017 году Тюменская область стала одним из 34 субъектов РФ, включенных в реализацию приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации». Цель этой программы – наладить своевременное оказание медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU