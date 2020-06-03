2020-06-03T13:55:07+03:00
Общество

В тюменском ГИБДД – важные кадровые изменения

В управлении – новый замначальника
Вадим Бегун
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В тюменском ГИБДД – важные кадровые изменения.В тюменском ГИБДД – важные кадровые изменения.Фото: Ольга Крыльцова
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В управлении Госавтоинспекции Тюменской области произошли серьезные кадровые изменения. Заместителем начальника ведомства назначен экс-глава омской городской автоинспекции Андрей Миллер.

Решение принял нынешний глава местного УМВД Леонид Коломиец, который сам недавно переехал из Омска в Тюмень.

Стало известно, что Андрей Миллер уже вступил в должность: на его кабинете появилась табличка с именем. Информацию о назначении подтвердили в УГИБДД по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Подполковник Андрей Миллер работает в силовых структурах с 2001 года, в Госавтоинспекции – с 2011 года. С 2015 года стал временно исполняющим обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городу Омску, а в 2016 году возглавил ведомство.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у тюменских полицейских новый начальник. Леонид Коломиец ранее руководил омским УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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