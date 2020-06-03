2020-06-03T11:53:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 3 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 1749 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов, полностью выздоровели 8 972 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области с 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Об этом накануне рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Такое решение принято в рамках реализации очередного этапа снятия ограничений для работы предприятий в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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