Санатории уже работают. Как туристическая отрасль будет возвращаться к жизни

В Тюменской области с 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Об этом накануне рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Такое решение принято в рамках реализации очередного этапа снятия ограничений для работы предприятий в регионе.

Таким образом, сделан первый шаг к возвращению к нормальной работе предприятий сферы туризма, которая признана одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса во всем мире. О том, как себя чувствует этот рынок, каковы прогнозы по открытию границ, – в материале «Комсомолки».

Поэтапное возвращение к работе

Туристическая отрасль первой приняла удар на себя. Закрыты границы, ограничено авиасообщение. Ограничения введены и на региональном уровне. Так, в Тюменской области приостановлен прием гостей в санатории, базы отдыха. Потери туроператоров по объему клиентов составили 70 – 90 процентов.

– В апреле загрузка так называемых коллективных средств размещения в Тюменской области составила 7 – 10 процентов при планируемых 60 – 70 процентах. Однако уже сейчас мы наблюдаем, что во многих регионах ситуация по числу заболевших стабилизируется, динамика снижается. Это может стать предпосылкой к тому, что деятельность предприятий туристической отрасли будет постепенно возобновляться, – говорит Александр Сидоров.

В то же время он отметил, что, по прогнозам Ассоциации туроператоров России, снятие запрета на зарубежные поездки может произойти не ранее сентября. А некоторые эксперты предполагают, что мораторий сохранится как минимум до конца года. Поэтому основные надежды на оживление рынка услуг связаны с внутренним туризмом.

– В АТОР оценивают ситуацию таким образом, что возвращение к работе будет происходить в четыре этапа. На первом будут разрешены поездки внутри региона. Это подразумевает перемещение между городами, выезды на базы отдыха и тому подобное. На втором этапе станут возможными передвижения между соседними регионами. На третьем предполагается возобновление поездок внутри страны без каких-либо ограничений. И четвертый этап – это уже возвращение к работе туристических предприятий в штатном режиме, – рассказал глава департамента потребрынка и туризма Тюменской области.

Одним из перспективных направлений станет внутренний туризм и туры на природуФото: pixabay.com

Санатории с медицинскими лицензиями перед началом работы получили перечень санитарных требований Роспотребнадзора, которые должны неукоснительно соблюдаться при обслуживании гостей. Пока не выдано разрешение для работы баз отдыха. Возможно, это произойдет на следующем этапе снятия ограничений режима повышенной готовности.

Без альтернативы

Как отмечают представители рынка, последние путевки компании продали более месяца назад, и это были единичные заявки. То есть все это время турагентства сидят без доходов. Поэтому единственный вариант переждать кризис – сократить до минимума расходы. Многие работники, которые получали процент от заключенных договоров, остались без зарплат. Руководитель тюменского франчайзингового агентства крупного туроператора TUI Евгения Мурзина рассказала, что одной из главных статей расходов является арендная плата. Ее компании удалось договориться с арендодателем о двукратном снижении этой суммы на апрель и май. Сейчас идут переговоры о платеже на июнь.

– Хорошо, что собственник идет навстречу в этой ситуации. Знаю, что многим коллегам также удалось договориться с арендодателями. Агентствам, работающим по франшизе, сделали послабления по выплате роялти. Мы также отказались от платных модулей по поиску туров. В общем, «порезали» все, что могли, – делится представительница турбизнеса.

В отсутствие заработка кто-то вспомнил навыки из предыдущих профессий. Например, Евгения в прошлом журналист, и она пишет статьи о проблемах отрасли. Кто-то наверняка уйдет либо переформатируется в онлайн-режим, чтобы не тратиться на аренду. Впрочем, для тюменского рынка, на котором работают около 400 компаний, это не будет критичным.

– Знаю, что некоторые компании уже съехали из офисов. По ощущениям, сокращение рынка составит процентов двадцать. Некоторые из этих компаний после снятия ограничений просто останутся в режиме хоум-офисов. Надо заметить, что это не самый прибыльный бизнес, в нем работают больше по призванию. Поэтому люди все равно постараются остаться в деле либо вернутся, когда все восстановится, – делится эксперт.

Но не все так безнадежно. Для тех, кто справится с кризисом, в процессе восстановления рынка появятся новые возможности для роста. Кроме того, наблюдаются серьезные ожидания отложенного спроса. За время самоизоляции очень многие реально соскучились по путешествиям. И когда откроют границы, клиентов наверняка будет больше, чем обычно, уверены эксперты.

Региональная поддержка

Поскольку предприятия турбизнеса были включены в перечень пострадавших от коронавируса одними из первых, то для них был предложен пакет мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, для компаний предусмотрена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Также в Тюменской области реализуется региональная программа развития внутреннего въездного туризма.

– В рамках этой программы был предусмотрен серьезный блок мероприятий. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы эти мероприятия переформатировать с учетом текущей ситуации. Прежде всего оценили, какие из пунктов программы не могут быть реализованы и не будут востребованы в связи с введенными ограничениями. Их исключили из плана, в частности это касается блока, ориентированного на мероприятия международного уровня. Освободившиеся ресурсы направляем на прямую поддержку турагентств, туроператоров, которые работают в сфере внутреннего туризма, – рассказал Александр Сидоров.

В числе предпринимаемых мер – компенсация расходов по арендной плате, коммунальным платежам, а также поддержка новых проектов в сфере туризма, которые могут быть реализованы в условиях режима повышенной готовности. Наиболее востребованными в ближайшее время будут экотуры и услуги, связанные с выездами на природу, отметил глава профильного департамента.

Все ждут открытия границ

И все же главное, на что уповают в отрасли, – это открытие туристических направлений. Многие надеялись, что запрет на пересечение границ снимут как можно раньше. Но сейчас большинство экспертов воздерживается от прогнозов. Во всяком случае, последние заявления официальных лиц не внушают оптимизма.

– Пока мы находимся в режиме высокой неопределенности. Хорошо, что открыли санатории. Это одно из направлений, в котором мы сейчас начнем работать, пока по Тюменской области, хотя часть из них задействована под обсерваторы и, скорее всего, не будут доступны для обычных отдыхающих все лето. Зато в перспективе есть надежда на скорое открытие направлений на российский юг – в Сочи, Крым. Спрос наверняка будет, потому что многие не смогли поехать в отпуск за границу, а отдохнуть хочется. Очень многие уже спрашивают, когда можно хоть куда-нибудь полететь, – делится Евгения Мурзина.

Эксперты уверены: за время самоизоляции люди соскучились по путешествиямФото: pixabay.com

Некоторые крупные операторы на этом фоне пробуют развивать новые направления, такие как туры на Алтай, на Байкал и так далее. Хотя, как делится эксперт, туда люди могут поехать и без помощи турагентства. Поэтому нужно формировать привлекательный продукт по выгодным ценам с интересной экскурсионной программой.

Также большие надежды связаны с заявлениями представителей Турции о готовности принимать туристов из России с 15 июля. Это традиционно одно из самых популярных направлений, в портфеле многих компаний оно составляет до 80 процентов всех заказов.

– Конечно, многое будет зависеть от разрешения ситуации с коронавирусом. Но очень хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Судя по тому, что уже в ближайшие месяцы планируется разрешить проведение массовых мероприятий, власти рассчитывают на скорую стабилизацию обстановки. Это вселяет оптимизм. Важно, чтобы сезон не пропал окончательно и россияне получили возможность отдохнуть, а турагентства получили возможность восстановить свое финансовое положение, – заметила Евгения Мурзина.