2020-06-03T11:50:29+03:00
Происшествия

Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом. Фото - "ЧС Тюмень".
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Тюменец устроил пожар в одной из квартир двухэтажного дома на улице 70 лет Октября. Инцидент произошел 1 июня.

В этот день два приятеля распивали спиртное. В процессе застолья между ними произошел конфликт, гость стал бить хозяина квартиры. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице.

– В разгар ссоры, побоявшись за свое здоровье, хозяин квартиры покинул место баталии. Его оппонент решил отомстить уже бывшему товарищу и через открытое окно проник в квартиру на втором этаже. Злоумышленник поджег матрас, что и стало причиной полного выгорания квартиры, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что сумма ущерба от пожара составила почти полтора миллиона рублей. В настоящее время поджигатель отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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