Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом
Тюменец устроил пожар в одной из квартир двухэтажного дома на улице 70 лет Октября. Инцидент произошел 1 июня.
В этот день два приятеля распивали спиртное. В процессе застолья между ними произошел конфликт, гость стал бить хозяина квартиры. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице.
– В разгар ссоры, побоявшись за свое здоровье, хозяин квартиры покинул место баталии. Его оппонент решил отомстить уже бывшему товарищу и через открытое окно проник в квартиру на втором этаже. Злоумышленник поджег матрас, что и стало причиной полного выгорания квартиры, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве уточнили, что сумма ущерба от пожара составила почти полтора миллиона рублей. В настоящее время поджигатель отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени ночью горела квартира
Пожар случился в районе ММС (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU