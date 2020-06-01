В Тюмени ночью горела квартира

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:39:45+03:00

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В одной из квартир дома на улице 70 лет Октября сегодня ночью, 1 июня, произошел пожар. Фотографии с места событий очевидцы слили в социальные сети.

– Возгорание началось в однокомнатной квартире жилого двухэтажного дома. В ликвидации пожара участвовали десять сотрудников пожарно-спасательных частей города и три единицы техники, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Оказалось, что задымление было настолько сильным, что в работу вступило звено газодымозащитной службы. Огонь повредил квартиру на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Урицкого произошло ЧП: здесь загорелся автомобиль «Мазда». В результате инцидента пострадал мужчина, который является владельцем машины.

В Тюмени горела квартира на ММС.

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ИСТОЧНИК KP.RU