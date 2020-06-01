2020-06-01T11:08:46+03:00
Происшествия

В Тюмени госпитализировали мужчину, который пытался потушить свое авто

Причиной пожара стало короткое замыкание
Вадим Бегун
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В Тюмени госпитализировали мужчину, который пытался потушить свое авто. Фото - pixabay.com.В Тюмени госпитализировали мужчину, который пытался потушить свое авто. Фото - pixabay.com.
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На улице Урицкого в Тюмени накануне, 31 мая, произошло ЧП: здесь загорелся автомобиль «Мазда». В результате инцидента пострадал мужчина, который является владельцем машины.

– Информация о возгорании поступила в 16.04. Огонь повредил внутреннюю обшивку. На место происшествия выехали пожарные, однако возгорание удалось ликвидировать до их прибытия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Стало известно, что после происшествия в областную клиническую больницу № 1 госпитализировали мужчину, который самостоятельно пытался потушить начавшийся пожар. Владелец автомобиля получил термические ожоги рук. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине января на третьем километре тюменской окружной дороги, в районе озера Липовое, сгорела иномарка. В автомобиле было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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