В Тюменской области стартует проект «Прямые выплаты»
В Тюменской области запустят проект «Прямые выплаты». Это произойдет менее чем через месяц, 1 июля.
В этот день регион перейдет на прямые выплаты некоторых социальных пособий. Несмотря на действие режима повышенной готовности, уже начались подготовительные мероприятия для того, чтобы граждане своевременно получили услугу.
– Проект затронет порядка 47 тысяч работодателей и около 500 тысяч работников, – отметили в региональном отделении Фонда социального страхования.
В ведомстве также добавили, что сотрудники местного филиала ФСС приглашают работодателей на онлайн-консультации с ведущими разработчиками программного обеспечения. График вебинаров можно узнать, перейдя по этой ссылке.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области 144 тысячи семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На эти цели Пенсионный фонд России перечислил в кредитные учреждения два миллиарда 134 миллиона рублей
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Заявление можно подать до 1 октября (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU