2020-06-01T15:23:18+03:00
Общество

Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей

Заявление можно подать до 1 октября
Вадим Бегун
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Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей.Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области 144 тысячи семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

– На эти цели Пенсионный фонд России перечислил в кредитные учреждения два миллиарда 134 миллиона рублей. Выплаты могут получить 235 тысяч детей, живущих на территории региона, – сообщил заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Пока, согласно поданным заявлениям, пособия назначены на 214 тысяч детей. Кстати, заявления на выплату родители могут оформить на портале госуслуг до 1 октября. Телефон «горячей линии» — 8 (3452) 56-25-00.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что более 30 тысяч тюменских семей могут рассчитывать на президентские выплаты на детей от трех до семи лет. По мнению депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, такая мера будет для семей существенным подспорьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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