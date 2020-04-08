8 Апр 2020 2020-04-08T14:23:26+03:00

Более 30 тысяч тюменских семей могут рассчитывать на президентские выплаты. Фото - pixabay.com.

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Более 30 тысяч тюменских семей могут рассчитывать на президентские выплаты на детей от трех до семи лет. По мнению депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, такая мера будет для семей существенным подспорьем.

– Считаю, что возможность получать выплату на детей на месяц раньше, уже с 1 июня, станет своевременным и существенным подспорьем. Процедура ее оформления максимально упрощена, семье будет необходимо подать только электронное заявление. Хочу отметить, что все пособия и льготы, установленные в области для семей с детьми, автоматически будут продлены на ближайшие шесть месяцев, – отметила региональный координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Она также добавила, что в условиях ухудшения экономической и социальной ситуации, вызванных распространением коронавирусной инфекции, к ней поступает достаточно много онлайн-обращений с вопросами о поддержке семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Единая Россия» совместно с правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме.

– Необходимые федеральные законы, постановления правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями, – сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, добавив, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы.

ИСТОЧНИК KP.RU